Visite d'État néerlandaise - Le Roi Philippe loue la collaboration entre les deux pays au cours du banquet d'Etat

Les 135 invités ont pu savourer un repas trois services à la tonalité belge, avec des crevettes de Zeebrugge en entrée, du coucou de Malines au foie gras en plat, avant de conclure sur un Chocolat Grand Cru aux cerises. Les étudiants de l'école hôtelière Spermalie à Bruges ont assuré le service. Aux côtés des deux couples royaux, on retrouvait entre autres la princesse Astrid et le prince Lorenz, le Premier ministre Alexander De Croo, les ministres-présidents régionaux, les présidents de la Chambre et du Sénat, et plusieurs ministres fédéraux. Des personnalités des deux pays étaient également conviées comme le chanteur Rick De Leeuw, l'auteur David Van Reybrouck, le présentateur Kurt Van Eeghem et le designer Edouard Vermeulen. Au cours de son discours, le Roi Philippe a souligné l'importance des liens qui unissent les deux pays, particulièrement "en ces temps agités où la donne internationale est bouleversée". "La liste des projets concrets de la coopération belgo-néerlandaise est très étoffée", a affirmé le souverain, renvoyant notamment aux marines intégrées, à la surveillance alternée de l'espace aérien des deux pays, au North Sea Port, le port regroupant les infrastructures de Gand, Terneuzen et Flessingue, ainsi qu'aux "intenses" échanges culturels et universitaires. (Belga)