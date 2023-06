WTA Gaiba - Magali Kempen éliminée au premier tour au bout d'une bataille face à la 7e tête de série

Kempen a débuté de manière exemplaire avec un break d'entrée. Elle a ensuite défendu avec succès celui-ci jusqu'à conclure le set sur sa deuxième balle, 6-3. La deuxième manche a commencé avec un nouveau break, mais Stefanini a repris l'ascendant en enchaînant six jeux consécutifs pour égaliser, 6-2. Le set décisif a vu un florilège de breaks. La 199e joueuse mondiale en avait réussi un de plus que l'Italienne, et a mené 5-3 avant son service. Lucrezia Stefanini est alors sortie de sa boîte pour, comme dans le deuxième set, renverser la vapeur et conclure par quatre jeux consécutifs, 7-5 après trois balles de match. Après la qualification pour le deuxième tour de Yanina Wickmayer (WTA 117/N.8) ce matin, Ysaline Bonaventure (WTA 93) pourrait permettre à la Belgique d'emmener deux joueuses au prochain tour. La 3e tête de série rencontrera l'Espagnole Marina Bassols (WTA 129), plus tard dans la journée. (Belga)