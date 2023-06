WTA Gaiba - Yanina Wickmayer passe le premier tour sans encombre

La 5e joueuse belge a résisté à deux balles de break dans la première manche avant de prendre le service de son adversaire et de servir ensuite pour mener 7-5. La deuxième manche a débuté avec un break d'entrée de Wickmayer, qui n'a plus tremblé pour aller s'imposer sans laisser d'opportunité à Priscilla Hon, 6-4. Au prochain tour, 'Wicky' s'en ira affronter Sofia Kenin (WTA 127). L'Américaine de 24 ans avait remporté l'Open d'Australie en 2020 et atteint la 4e place du classement WTA en mars 2020, mais elle a depuis chuté à cause de blessures. Il y a neuf jours, Yanina Wickmayer avait remporté la victoire finale sur l'ITF W100 de Surbiton, en Grande-Bretagne après être sortie des qualifications. Elle a également soulevé le trophée cette année au W100 de Trnava en Slovaquie, et au W40 de Tallin en Estonie. Ysaline Bonaventure (WTA 93) et Magali Kempen (WTA 199) sont les deux autres Belges engagées sur le gazon italien. Kempen affrontera l'Italienne Lucrezia Stefanini (WTA 118/N.7) tandis que Ysaline Bonaventure, qui est 3e tête de série, rencontrera l'Espagnole Marina Bassols (WTA 129), plus tard dans la journée. (Belga)