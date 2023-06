WTA Gaiba - Ysaline Bonaventure se qualifie pour le deuxième tour

Bonaventure, 93e mondiale et tête de série N.3, s'est imposée en trois sets 6-7 (4/7), 6-2, 6-4 contre l'Espagnole Marina Bassols Ribera, 129e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 58 minutes. Au deuxième tour, la Stavelotaine sera opposée à l'Italienne Nuria Brancaccio (WTA 184) qui a battu la Roumaine Irina Bara (WTA 209) en deux sets 6-4, 6-1 mardi au premier tour. Plus tôt mardi, Yanina Wickmayer, 117e mondiale et tête de série N.8, s'était aussi qualifiée pour le deuxième tour après sa victoire 7-5, 6-4 contre l'Australienne Priscilla Hon (WTA 180). Magali Kempen (WTA 199) avait elle été éliminée au premier tour, battue 3-6, 6-2, 7-5 par l'Italienne Lucreza Stefanini, 118e mondiale et tête de série N.7. (Belga)