2022 marqué par des avancées et des succès importants pour le tourisme dans l'Est du pays

Un des développements remarquables est l'aboutissement de la Vennbahn, une piste cyclable de 125 km qui permet de relier Aix-la-Chapelle en Allemagne et Troisvierges au Luxembourg, en passant par l'Est de la Belgique. Le Ravel de la Vennbahn, qui s'est établi comme une référence, fête cette année son dixième anniversaire. Avec le Stoneman Arduenna, les Cantons de l'Est disposent aussi d'un parcours de 176 km dédié aux vététistes. Cette boucle fait partie des cinq premiers du genre en Europe. L'agence du tourisme des Cantons de l'Est s'engage également dans le développement de sa propre marque, la Venntrilogie. Un sentier de grande randonnée de 109 kilomètres qui part du nord des Cantons de l'Est vers le sud des Fagnes et qui sera inauguré cette année. Ces produits phares axés sur le vélo et la rando sont les atouts majeurs de l'offre touristique de la région. Enfin, grâce à l'alliance entre le tourisme et la culture, un court-métrage a été réalisé, mettant en valeur les multiples offres culturelles de la région. Plusieurs musées se sont associés au projet pour présenter le passé historique et la culture régionale des Cantons de l'Est. "Les projets phares jouent un rôle décisif en faveur de la création de valeur ajoutée régionale et du renforcement du secteur touristique", conclut l'agence du tourisme. (Belga)