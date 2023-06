Appel Hainaut - Un sursis pour deux courtiers à la tête d'une vaste escroquerie aux œuvres d'art

Les deux hommes avaient proposé à leurs clients, souvent des personnes âgées et fortunées, d'investir dans des œuvres d'art "afin de faire des plus-values de 50% en 3 ou 4 ans et d'éviter les frais successoraux". Sauf qu'ils n'y connaissaient rien en la matière. D.B avait écopé de quatre ans de prison ferme en première instance et il devait aussi rembourser près de 6 millions d'euros aux victimes. En appel, il bénéficie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la moitié de la peine et d'un sursis total sur l'amende d'un million d'euros. Une somme de plus de trois millions d'euros est confisquée. J.G, son collègue, avait écopé d'une peine de 2 ans avec sursis. En appel, la peine est réduite à 18 mois de prison avec sursis de cinq ans, et de trois ans sur l'amende de 200.000 euros. Une somme d'un peu plus de 500.000 euros est confisquée. L'épouse de D.B avait été condamnée à une peine de 6 mois avec sursis pour une participation très limitée. Elle est acquittée en appel. Sur le volet civil, le chiffre du dommage à rembourser dépasse 2,5 millions d'euros. (Belga)