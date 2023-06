Bourse de Bruxelles - Les immobilières pèsent à nouveau sur le BEL 20

L'annonce d'une augmentation de capital faisait chuter Aedifica (60,90) de 4,6% tandis que Cofinimmo (71,10) et WDP (25,38) abandonnaient 2,7 et 2,2%, Sofina (189,30) reculant de même 2,1%. AB InBev (51,76) était négative de 0,4% alors que KBC (63,82) et Ageas (36,82) valaient 0,7 et 0,4% de plus que mardi, Melexis (88,15) remontant de 0,2%. Galapagos (37,27) perdait 1,7%, Solvay (98,98) et UCB (84,68) reculant de 0,6 et 0,1%, Barco (24,20) et Proximus (6,98) de 1,3 et 1,2%, D'Ieteren (161,50) et Elia (114,40) de 0,5 et 0,9%. VGP (88,30) et Immobel (38,10) abandonnaient par ailleurs 1,9 et 2,7% alors que Iep Invest (5,25) regagnait 2,9%, Euronav (14,73) s'appréciant de 1,6%, CFE (9,46) de 0,3%. DMS Imaging (0,019) et Oxurion (0,0025) rebondissaient enfin de 18,7 et 4,2% tandis que Sequana Medical (3,30) gagnait 5,1%, MDxHealth (0,33) chutant de 4,3% en compagnie de Biosenic (0,0822) et Biocartis (0,37), négatives de 3,1% chacune. L'euro s'inscrivait à 1,0930 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0900 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.880 euros, en recul de 50 euros. (Belga)