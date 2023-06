Championnat de Belgique de cyclisme - Lotte Kopecky: "Pas évident de devenir championne pour la 5e fois de suite"

"Le contre-la-montre n'est pas vraiment ma discipline préférée", a-t-elle indiqué mercredi. "Il y a également peu de courses dans le cyclisme féminin où il est nécessaire de rouler contre-la-montre. C'est pourquoi je ne m'entraîne pas beaucoup sur le vélo de contre-la-montre. Je sais faire du contre-la-montre, mais je ne veux pas en faire un objectif majeur à l'avenir. Alors pourquoi est-ce que je suis au départ jeudi ? Si vous avez une chance de gagner, ce serait fou de ne pas la saisir. Mais vous ne m'entendrez pas dire que je vais devenir comme ça championne de Belgique jeudi". "La compétition est devenue beaucoup plus importante ces dernières années", a poursuivi Kopecky. "Je pense immédiatement à Julie De Wilde. Julie Van De Velde fera probablement elle aussi une excellente performance. C'est elle que je crains le plus. J'ai gagné quatre titres d'affilée. Cette série sera brisée à un moment ou à un autre. Le parcours est technique. Je peux bien rouler à vélo, mais ce n'est pas encore une garantie de succès". Jeudi, Kopecky peut égaler le record d'Ann-Sophie Duyck, quintuple championne de Belgique du contre-la-montre entre 2014 et 2018. "Je ne me préoccupe pas des records. Si c'est le cas, qu'il en soit ainsi. Je veux juste faire une belle performance", a déclaré Kopecky. (Belga)