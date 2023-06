Conference League - Le Club Bruges face à Aarhus, Gand contre Zilina ou Tallinn au 2e tour qualificatif

Le match aller du deuxième tour qualificatif est prévu le jeudi 27 juillet, le match retour une semaine plus tard, le 3 août. Les deux équipes belges étaient en tête de série lors du tirage au sort et joueront leur premier duel à domicile. Le Club Bruges affrontera le 3e du championnat danois Aarhus. Gand rencontrera le 6e classé en Slovaquie, le MSK Zilina, ou le vice-champion estonien, le Levadia Tallinn. Au total, le Club Bruges et La Gantoise devront franchir trois tours préliminaires avant d'accéder à la phase de groupes de la Conference League. Le deuxième tour préliminaire est suivi du troisième tour préliminaire et des barrages. En cas d'élimination au cours de ces trois premiers tours, les deux clubs belges ne joueront pas sur la scène européenne cet automne. (Belga)