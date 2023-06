Conflit israélo-palestinien - Des colons israéliens provoquent des émeutes après l'attaque mortelle en Cisjordanie

D'autres sont retournés à l'avant-poste de l'implantation d'Evyatar évacuée il y a deux ans. Deux assaillants palestiniens ont assassiné mardi quatre Israéliens et blessé quatre autres près de la colonie israélienne d'Eli en Cisjordanie. Ils avaient ouvert le feu sur une station-service et sur un restaurant avant d'être, à leur tour, tués. Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a reconnu qu'ils appartenaient à la branche militaire de l'organisation. Il a justifié l'attentat par les actions israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Il a notamment fait référence à une opération militaire menée lundi à Jénine au cours de laquelle six Palestiniens, dont certains militants, ont perdu la vie. D'après le ministre palestinien de la Santé, le nombre de morts est même passé à sept après qu'une jeune fille de 15 ans a succombé à ses blessures. Jénine est considérée comme un bastion des militants palestiniens. Les confrontations violentes avec l'armée israélienne y sont récurrentes. Les forces israéliennes multiplient les raids en Cisjordanie depuis qu'une série d'attaques ont été perpétrées contre leurs citoyens. Depuis le début de l'année, 133 Palestiniens ont trouvé la mort lors de ces opérations, d'affrontements ou à la suite de leurs propres attentats. Au cours de la même période, 22 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont perdu la vie dans les mêmes circonstances. Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est lors de la guerre des Six-Jours en 1967. Les Palestiniens revendiquent ces territoires comme les leurs. (Belga)