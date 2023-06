Conflit israélo-palestinien - Les Etats-Unis expriment leur "inquiétude profonde" face aux violences en Cisjordanie

"Nous sommes profondément inquiets par l'augmentation des violences en Cisjordanie ces derniers mois", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'Etat, Vedant Patel, après avoir condamné l'attaque la veille tuant quatre Israéliens près de la colonie juive d'Eli. Il a encore fait part d'"informations troublantes de violences extrémistes par des colons contre des civils palestiniens, y compris la mort d'un enfant palestinien". "Nous condamnons de la même manière ces actes violents et exprimons nos condoléances aux familles touchées", a-t-il dit, en appelant le gouvernement israélien à engager des poursuites contre les responsables de l'attaque. Quelque 200 Israéliens ont pénétré mercredi dans la localité de Turmusayya, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mis le feu à des terrains agricoles et à des dizaines de voitures, ont rapporté des habitants à l'AFP. Le ministère de la Santé palestinien a fait état d'un mort, touché par une balle à la poitrine. Le porte-parole du département d'Etat a de nouveau appelé à la "désescalade" et réitéré l'opposition de Washington à toute mesure "unilatérale" visant à étendre la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. (Belga)