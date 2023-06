Davantage de plastique recyclé l'an dernier, grâce au nouveau sac bleu

Le nouveau sac bleu, dont le contenu a été élargi à la quasi-totalité des emballages en plastique, a également permis de faire passer la collecte sélective des PMC de 14,9 kg par habitant en 2018 à 22,8 kg par habitant en 2022. Autre conséquence de l'élargissement du contenu du sac bleu: l'"énorme impulsion" donnée à l'économie circulaire en Belgique, se félicite Fost Plus. L'année 2019 a marqué le début d'investissements en vue de la construction de cinq centres de tri répartis dans toute la Belgique, qui sont à présent tous opérationnels: Indaver (Willebroek), Prezero (Evergem), Valtris (Couillet), Val'Up (Ghlin) et Sitel (Engis). En outre, la construction de cinq nouvelles installations pour le recyclage des flux de matériaux en plastique provenant du sac bleu était prévue et trois d'entre elles sont déjà opérationnelles. Sur les quelque 765.000 tonnes d'emballages mis sur le marché belge en 2022 par les entreprises d'emballage membres de Fost Plus, 95% ont pu être recyclés, dont 81% en Belgique, indique encore l'ASBL. Selon les calculs de Fost Plus, le recyclage d'emballages ménagers a représenté en 2022 une économie de 875.000 tonnes de CO2, ce qui correspond aux émissions annuelles de 460.000 voitures. (Belga)