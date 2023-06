Délégation iranienne à Bruxelles - Les Engagés demandent une enquête du Comité R

"Il s'agit notamment de savoir quel a été le screening dont ces personnes ont été l'objet, avant la délivrance de leur visa, sur la menace qu'ils pouvaient représenter pour la Belgique et les opposants iraniens et quel suivi a été assuré sur les activités de cette délégation et de chacun de ses membres pendant son séjour à Bruxelles, notamment en ce qui concerne les enregistrements vidéo de manifestants contre la présence de la délégation à Bruxelles", a indiqué le député. Selon plusieurs témoignages, des membres de cette délégation, qui comptait pas moins de 13 personnes, auraient espionné les manifestants qui s'opposaient à leur présence en Belgique. (Belga)