Diables Rouges - L'Union belge médiatrice entre Thibaut Courtois et le coach national Tedesco

Le départ inattendu de Thibaut Courtois des Diables Rouges à la veille du match de qualification de l'Euro 2024 en Estonie a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Courtois aurait été mécontent du choix de Tedesco de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku pour le match contre l'Autriche (1-1) samedi dernier. Il a ensuite choisi de ne pas se présenter à Tubize lundi. Le sélectionneur a regretté cette décision et s'est dit "surpris et choqué" lors de sa conférence de presse lundi. Courtois a reproché à Tedesco sur les réseaux sociaux d'avoir rendu public une conversation privée et d'en avoir donné un aperçu partiel et subjectif. Sans Courtois, les Diables se sont imposés 0-3 à Tallinn mardi. L'URBSFA souhaite apparemment favoriser une réconciliation entre Courtois et Tedesco. Il est possible que certains membres du conseil d'administration se rendent à Madrid cet été pour parler à Courtois. Le gardien, considéré par beaucoup comme le meilleur du monde, s'estime victime d'un manque de respect au sein de l'équipe nationale. La fédération souhaite faire la clarté à ce propos. Le prochain match international aura lieu le 9 septembre en Azerbaïdjan toujours dans le cadre des qualifications de l'Euro 2024 en Allemagne. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)