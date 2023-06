Elections 2024 - Les aidants-proches dévoilent 10 revendications prioritaires en vue des élections

Si une loi en vigueur depuis 2020 permet à près de 30.000 personnes d'être reconnues comme aidants-proches, dont 13.000 bénéficient de droits sociaux liés à ce statut, une enquête de Sciensano de 2018 rapporte que plus d'un million de Belges ont déjà aidé un proche en situation de dépendance médicale ou sociale. Parmi eux, ils sont plus d'un sur dix à y consacrer plus de 20 heures par semaine. Face à ce constat, les ASBL Aidants Proches Wallonie, Bruxelles et Jeunes & Aidants Proches se sont unies pour rédiger un mémorandum reprenant les revendications à destination du monde politique dans la perspective des prochaines élections fédérales et régionales. "Les politiques publiques alourdissent aujourd'hui la charge des aidants-proches. Il y a un besoin de soutien, de reconnaissance et d'informations", détaille Maxime Delaite, directeur de l'ASBL Aidants Proches Wallonie. Grâce à un sondage réalisé auprès de 650 personnes, dont 516 aidants-proches, et des groupes de travail avec des professionnels du secteur, les associations ont rédigé 40 revendications, réparties en fonction du niveau de pouvoir concerné et synthétisées en 10 grandes priorités. Une meilleure conciliation entre vie d'aidant-proche et professionnelle, une plus grande sensibilisation, une automatisation de l'ouverture aux droits, un "parcours aidant-proche" pour prévenir les risques liés à l'aidance ou encore des compensations financières et/ou avantages sociaux font partie des revendications proposées dans ce mémorandum. Il a été remis en mains propres ce mercredi aux représentants du PS, du MR, de DéFI, des Engagés et du PTB. Ecolo, invité, n'avait pas de représentant sur place. (Belga)