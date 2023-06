Engie installera des centaines de bornes de recharge rapide en Belgique d'ici 2025

Les bornes de recharge seront situées le long des autoroutes et dans des "hotspots", tels que les parkings. "Nous avons déjà identifié quelques 'hot spots' en Flandre, en Wallonie et dans la périphérie bruxelloise mais la localisation exacte des bornes est encore à l'étude", précise la porte-parole. Elles seront également dotées d'une puissance comprise entre 150 et 300 kilowatts, ce qui permettra aux véhicules électriques d'être rechargés en une demi-heure. Engie Electrabel est déjà actif sur le marché des bornes de recharge, tant pour les entreprises que pour les particuliers. L'année dernière, l'entreprise a notamment remporté un appel d'offres pour des stations de recharge lente en Flandre orientale, en province d'Anvers et au Limbourg. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé. Engie Electrabel aurait mobilisé une somme "conséquente" pour le déploiement des bornes de recharge à l'intérieur du Royaume, déclare Hellen Smeets. L'énergie utilisée pour recharger les voitures électriques sera entièrement verte, ajoute l'entreprise. (Belga)