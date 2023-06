Enquête pour corruption au Parlement européen - L'eurodéputé italien Andrea Cozzolino inculpé mais libéré sous conditions

Le parquet fédéral enquête depuis plusieurs mois sur les tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen. Les deux pays auraient tenté d'influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity. Andrea Cozzolino est l'un des députés européens soupçonnés par les enquêteurs de s'être laissé corrompre, mais celui-ci a toujours rejeté ces allégations avec force. La justice belge avait demandé à l'Italie son extradition, mais l'élu s'y est longtemps opposé. Lundi, il est finalement arrivé de son plein gré en Belgique après avoir renoncé aux procédures pendantes en Italie et à sa contestation du mandat d'arrêt européen. L'homme a encore été entendu lundi par le juge d'instruction Michel Claise qui devait cependant se retirer de l'enquête quelques heures plus tard en raison d'un possible conflit d'intérêt. (Belga)