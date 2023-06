Ethias se lance dans le leasing de véhicules électriques

"La première formule 100% électrique de Belgique portera sur un leasing de 6 ans alors que le leasing traditionnel pour une voiture thermique est de 4 ans. Un leasing plus long est aussi synonyme d'amortissement mensuel réduit et, par conséquent, de loyer mensuel plus intéressant", détaille Ethias. Ethias Lease proposera une offre de leasing électrique complète et intégrée, comprenant voiture, point de recharge à domicile, carte de recharge et accompagnement. "Ethias Lease accompagnera l'entreprise dans toutes les étapes de cette transition vers l'électrique, du processus de sélection d'une nouvelle voiture et de ses options jusqu'à l'installation et l'entretien du point de recharge à domicile, en passant par l'évolution des habitudes de conduite et la prise en charge de toutes les questions que les collaborateurs peuvent se poser", précise la société. Ethias ambitionne de disposer, d'ici 2027, d'une flotte de 8.000 véhicules et de plus de 6.000 points de recharge à domicile. L'activité opérationnelle d'Ethias Lease débutera dès que possible, sous réserve de l'approbation des instances règlementaires. Ce lancement coïncide avec le nouveau modèle fiscal relatif aux voitures de société qui entre en vigueur dès le 1er juillet. La déduction fiscale pour les véhicules thermiques sera en effet réduite chaque année pour atteindre 0% de déductibilité en 2028 tandis que les voitures électriques seront 100% déductibles jusqu'à la fin de 2028. (Belga)