Euro de basket dames - Pour Rachid Meziane, le mental sera aussi important que le jeu contre la Serbie en quarts

Si la Belgique a encore gravi quelques échelons au point d'être citée comme favorite, les Serbes ont vu une partie de leur génération céder la place à des plus jeunes, ouvrant les perspectives. Rachid Meziane veut éviter de tomber dans un piège. "Je ne suis pas sûr que la Serbie soit en train de jouer son meilleur basket, mais ce sont des équipes qui savent aussi répondre présent le jour J", a prévenu le sélectionneur français des Belgian Cats mercredi à la veille du duel. "Il faut se préparer en conséquence. On ferait une grave erreur de penser que la Serbie va continuer à jouer à ce niveau-là. Il faudra être vigilant à la fois sur le terrain et sur le plan mental." La Serbie a émergé mardi d'un match de barrage difficile contre la Grande-Bretagne entre deux équipes très nerveuses (66-60). L'aspect émotionnel sera en effet l'une des clés de la rencontre pour le premier match couperet des Belgian Cats dans le tournoi. "Il ne faut pas que les enjeux prennent le pas sur le jeu. On a des joueuses qui ont l'expérience de ce genre de match et qui peuvent apporter à l'ensemble du groupe cette sérénité au moins émotionnelle", a ajouté Rachid Meziane qui estime que le danger peut aussi venir de partout côté serbe. "Elles jouent toutes dans les plus grands clubs européens et, comme chez nous, le danger peut venir de partout, du poste 1 jusqu'au poste 5. A voir qui sera le plus en mesure de neutraliser les forces adverses. Il faudra être bien concentré dès le début et ne pas faire un début de match comme celui contre l'Italie pour ne pas laisser d'espoir à l'adversaire. Ce n'est pas juste une question d'écart de points, c'est une question de contenu et de niveau de concentration." (Belga)