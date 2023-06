Euro U21 2023 - La Belgique et les Pays-Bas se quittent sur un partage

Les espoirs belges se sont heurtés à plusieurs reprises à un excellent Bart Verbruggen, qui a repoussé notamment les tentatives de Loïs Openda (43e), Michel-Ange Balikwisha (65e et 75e) et Largie Ramazzani (90e+1). Le gardien d'Anderlecht a d'ailleurs été désigné Homme du match par l'UEFA. Les deux équipes ont trouvé un montant: le poteau pour Kenneth Taylor (7e) et la transversale pour Hugo Siquet, via une déviation d'un défenseur (47e). La Belgique rencontrera la Géorgie samedi et le Portugal mardi prochain. (Belga)