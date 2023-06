Euro U21 2023 - "Le groupe est un peu déçu, mais un bon point pour commencer", pense Balikwisha

"Je pense que le groupe est un peu déçu, parce qu'on a eu quelques occasions entre nos mains", a expliqué l'ailier en conférence de presse. "Après, c'est le football. Le gardien des Pays-Bas a fait de très bons arrêts. C'est un bon point pour bien commencer quand même et maintenant, il faut regarder le deuxième match", samedi contre la Géorgie, seule en tête du groupe après la victoire 2-0 sur le Portugal. Monté à la pause, Balikwisha a lui-même buté à deux reprises sur Verbruggen. Le gardien d'Anderlecht s'est envolé pour dévier sa première tentative, une frappe enroulée de l'entrée du rectangle, puis a repoussé du pied la seconde, après un beau mouvement collectif. "Je les voyais au fond", a confié Balikwisha. "Je pense qu'avec la confiance que l'équipe m'a donnée et les qualités que j'ai, je voyais les deux ballons rentrer. Après le gardien était très en forme, il a fait un très gros match, il a sauvé les Pays-Bas, c'est le football. Il faut que je l'accepte et que je tente encore ma chance lors du deuxième match", a conclu Balikwisha. (Belga)