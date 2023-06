Euro U21 2023 - Les Pays-Bas "ont perdu deux points", estime l'Homme du match Bart Verbruggen

"Je pense qu'on a perdu deux points", a expliqué Verbruggen en conférence de presse. "Surtout en première mi-temps, nous étions l'équipe dominante, nous nous sommes créé des occasions, nous étions meilleurs. Nous aurions dû marquer au moins deux buts, mais nous ne l'avons pas fait. En seconde période, ils ont fait un peu plus, ils ont eu les meilleures occasions, mais je pense que nous méritions la victoire." Un avis partagée par entraîneur Erwin van de Looi. "Je suis déçu. Quand on joue une première période comme celle-là, on doit marquer", a indiqué le sélectionneur des Jong Oranje. "J'ai vu de très belles attaques, des belles remontées du ballon, nous nous sommes créé des occasions mais nous n'avons pas marqué. Le sélectionneur néerlandais a regretté "la baisse de régime" de son équipe en seconde période, mais pouvait l'expliquer: "on a pu voir que cinq ou six joueurs ont moins joué cette saison, certains en raison de blessures. Ceux qui ont plus joué ont bien tenu le coup. Nous allons voir comment les joueurs récupèrent." Verbruggen a été désigné Homme du match après avoir réalisé plusieurs arrêts difficiles durant la rencontre, en particulier en seconde période. "Notre gardien a été excellent, mais j'aurais préféré qu'un de mes attaquants soit désigné l'Homme du match et cela aurait pu arriver", a ajouté van de Looi. (Belga)