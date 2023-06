Finlande: l'ancien commissaire européen Olli Rehn candidat à la présidentielle

Ce libéral de 61 ans, qui a été membre des Commissions Prodi et Barroso, vice-président du groupe libéral au Parlement européen et ministre de son pays, est actuellement gouverneur de la Banque nationale finlandaise. En tant que commissaire aux affaires économiques et monétaires de 2010 à 2014, il a été sous le feu de l'actualité pendant la crise de l'euro et la crise financière. Pour pouvoir prétendre succéder à l'actuel président Sauli Niinistö, qui ne peut plus se représenter au terme de ses deux mandats, le candidat devra réunir 20.000 signatures d'électeurs potentiels. Un sondage de la chaîne Yle le place en deuxième position derrière l'écologiste Pekka Haavisto, ministre des Affaires étrangères en partance de ses fonctions. (Belga)