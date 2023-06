Foot: Al-Ittihad annonce avoir recruté le Français N'Golo Kanté

"N'écoutez pas les fake news. Kanté est un joueur d'Ittihad maintenant!" a tweeté le club de Jeddah avec une photo du footballeur portant son maillot rayé jaune et noir, puis une vidéo de Benzema souhaitant la bienvenue à son nouveau coéquipier. "Je suis très excité de jouer avec les Tigres, devant les supporteurs à Al-Jawhara (le joyau)", le stade du club à Jeddah, a déclaré Kanté dans cette même vidéo. "Bienvenue à notre nouveau tigre Kanté", a pour sa part écrit, également sur Twitter, le président du club Anmar Al-Hailee. Kanté, 32 ans, avait signé début juin un pré-contrat pour trois ans avec Al-Ittihad, mais le club saoudien avait conditionné son recrutement définitif a des examens médicaux, le joueur ayant subi de multiples blessures cette saison. Le natif de Rueil-Malmaison, près de Paris, a vécu la saison dernière une traversée du désert, éloigné des terrains pendant plus de six mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, puis à un adducteur. Avec 53 sélections en équipe de France, Kanté reste un cadre des Bleus, même s'il n'a pas pu participer au dernier Mondial au Qatar en raison de ses problèmes de santé. Il s'était également vu proposer un nouveau contrat par Chelsea, qu'il a rejoint en 2016. N'Golo Kanté retrouve le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, 35 ans, accueilli en grande pompe début juin à Jeddah par des dizaines de milliers de supporteurs d'Al-Ittihad, après 14 saisons au Real Madrid. (Belga)