Hockey Pro League - Anvers n'a pas réussi à l'Australie, les Red Lions confiants pour la suite

Les champions olympiques belges, à présent dirigés depuis les tribunes par Michel van den Heuvel et avec le retour de Shane McLeod en T2 sur le banc de touche, ont enregistré mardi un troisième succés consécutifs et probants devant leur public à Anvers. Cette dernière victoire 3-1 sur les Aussies marquent une 5e victoire consécutive sur l'Australie depuis 2019, avec bien sûr la finale olympique incluse, le 5 août 2021 à Tokyo. "Grandiose, ce fut une réelle performance d'équipe ce soir", a déclaré Nelson Onana, l'attaquant belge élu homme du match. "Notre travail défensif a permis de libérer des espaces lorsque nous sommes sortis de leur press. C'était notre leitmotiv aujourd'hui: la défense. C'est fou de faire un sans-faute ici devant notre public. Malgré l'orage, il a répondu présent et cela nous a porté." Un public qui s'annonce déjà présent pour les cinq derniers rendez-vous de clôture des Red Lions en Pro League à la Wilrijkseplein d'Anvers. La Nouvelle-Zélande est au programme mercredi, avant de rencontrer à deux reprises la semaine prochaine l'Espagne (30/06 et 03/07) et les Pays-Bas (01/07 et 04/07). (Belga)