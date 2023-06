Important incendie en plein Paris, un immeuble en partie effondré

"Un incendie est en cours rue Saint-Jacques, dans le 5e arrondissement de Paris. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent. Merci de ne pas gêner leur intervention et d'éviter le secteur", a tweeté le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un cliché pris par un photographe AFP montrait un panache de fumée et des flammes s'élevant des ruines d'un immeuble. Selon le parquet de Paris, "un immeuble a pris feu et s'est partiellement effondré" rue Saint-Jacques, près de l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce et un premier bilan provisoire fait état "d'une personne blessée brûlée". "Rien ne permet de déterminer l'origine du sinistre" à ce stade, a précisé le parquet. (Belga)