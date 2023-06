Incident au parlement flamand autour du drapeau de la Région

En sa qualité de premier vice-président du parlement, Filip Dewinter remplaçait mercredi Liesbeth Homans (N-VA) au perchoir. Ce n'est pas la première fois et jusqu'à présent, ce remplacement s'était toujours déroulé sans problème. Mais cette fois, l'élu Vlaams Belang avait décidé de placer le drapeau flamand à côté de lui. La manoeuvre a suscité la réprobation des autres partis et après de vifs débats dans l'hémicycle, la séance a été suspendue afin de permettre au Bureau de se réunir. Elle a repris peu après 14h30. Il a finalement été décidé que le drapeau flamand pouvait rester et que la question serait à nouveau débattue lors de la réunion du Bureau prévue lundi. (Belga)