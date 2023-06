Jeux Européens - Artuur Peters et Bram Sikkens en finale du K2 500 m

Les Belges ont remporté la 1e demi-finale en 1:32.176 devant la Suède et la Slovaquie, aussi qualifiées pour la finale A. Artuur Peters et Bram Sikkens avaient terminé troisièmes de leur série mercredi matin, passant à côté d'un ticket direct pour la finale A, réservé au vainqueur de chaque série. La finale A aura lieu jeudi (14h34). Chez les dames, Hermien Peters et Lize Broekx se sont directement qualifiées pour la finale du K2 500 m en terminant deuxième de la seconde série en 1:41.734 dans la matinée. La finale aura lieu vendredi après-midi (14h16). (Belga)