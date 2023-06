Jeux Européens - Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach débutent bien en padel: "Continuons à progresser"

"Nous sommes satisfaites. Le premier match s'est bien terminé", a réagi Mestach, lauréate de l'Open d'Australie juniors de tennis en 2011. "Le premier set a été un peu difficile. A 2-1, nous avons réussi à faire un break important, puis la dynamique était de notre côté et les choses se sont déroulées sans problème. Nous avons élevé notre niveau", a ajouté Wyckaert. Jeudi, un duo autrichien ou polonais les attend en huitième de finale. "Nous verrons ce que cela donne. Il est particulièrement important que nous nous adaptions bien et que nous progressions en tant qu'équipe", a déclaré Mestach, qui forme la 5e tête de série avec Wyckaert. Ensemble, elles veulent "au moins" atteindre les quarts de finale. Là, selon Wyckaert, "un duo italien très solide" les attend. "Lors des championnats du monde, nous les avons déjà rencontrées et cela a bien fonctionné pour nous, mais ce sera un match difficile. Mais nous prenons les choses match par match, étape par étape." Aux Jeux Européens, le padel est l'un des rares sports qui n'a pas de lien avec les Jeux Olympiques de l'année prochaine à Paris. Ce n'est qu'en 2028, à Los Angeles, qu'il pourrait devenir un sport olympique. "Ce n'est pas encore pour tout de suite", reconnaît Wyckaert, qui fêtera ses 30 ans cette année. "Mais nous faisons de notre mieux pour inspirer et motiver les jeunes à se mettre au padel. Qui sait, ils participeront peut-être aux Jeux Olympiques." (Belga)