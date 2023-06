Jeux Européens - Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach passent le premier tour du tournoi de padel

Nos autres représentantes Dorien Cuypers et Elyne Boeykens seront opposées dans la journée aux Néerlandaises Stephanie Weterings et Marcella Koek. Dans le tournoi masculin, Maxime Deloyer en Bram Coene (tête de série N.7) débuteront contre les Tchèques Otakar Venos et Antonin Stepanek. Coene a remplacé en dernière minute Clément Geens, blessé aux abdominaux. Jérôme Peeters et François Azzola (N.8) auront les Néerlandais Menno Nolten et Robin Sietsma face à eux un peu plus tard au premier tour. La cérémonie d'ouverture de ces troisièmes Jeux Européens, où les athlètes Kevin Borlée et Camille Laus seront les porte-drapeaux de la Belgique, se déroulera mercredi soir (20h30) au stade Henryk Reyman de Cracovie. (Belga)