Jeux Européens - Jean-Michel Saive soutient les athlètes belges à Cracovie: "Un moment important"

"C'est un moment important pour de nombreux athlètes car il y a des quotas ou des points pour les Jeux Olympiques de Paris à gagner. Nous sommes ici avec 138 athlètes, 230 personnes si vous comptez la délégation complète. C'est donc une compétition importante pour le COIB", a expliqué Saive. En Pologne, les athlètes belges seront actifs dans 21 des 29 disciplines des Jeux Européens. Pour Saive, il est difficile d'évaluer les attentes, surtout si on compare avec les onze médailles à Bakou en 2015 et les six médailles à Minsk en 2019. "C'est difficile de comparer car le programme change souvent. Il y a quatre ans, nous avions gagné des médailles en judo et en gymnastique mais ces disciplines ne sont plus au programme. Naturellement, nous espérons que les athlètes réalisent leur meilleure prestation possible, qu'un maximum d'athlètes se qualifient pour Paris et prennent des points au classement mondial. Pour les sports dont c'est l'Euro, nous espérons aussi de bons résultats." En 2015, l'ancien pongiste avait participé à la première édition des Jeux Européens à Bakou en Azerbaïdjan. "J'étais encore joueur mais j'étais aussi président de la commission des athlètes en Belgique et siégeait au comité de la commission des athlètes européens. J'avais tous les numéros sur mon accréditation, c'était assez unique. J'avais remis les médailles en tennis de table à trois anciens équipiers: le vainqueur Dimitrij Ovtcharov, Vladimir Samsonov et Kou Lei. Une fantastique anecdote", a souri Saive. (Belga)