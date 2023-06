Jeux Européens - Jérôme Peeters et François Azzola au 2e tour du tournoi de padel

Plus tôt dans la journée, Maxime Deloyer et Bram Coene s'étaient eux aussi hissés au 2e tour, en battant 6-3, 6-0 les Tchèques Otakar Venos et Antonin Stepanek. Chez les dames, Helena Wyckaert et An-Sophie Mestach (N.5) ont rejoint le 2e tour en disposant 6-1, 6-1 des Allemandes Kristina Maria Clement et Corina Scholten. Dorien Cuypers et Elyne Boeykens, têtes de série N.6, ont elles vu leur parcours s'arrêter au premier tour après leur défaite 6-7, 6-2, 6-0 contre les Néerlandaises Stephanie Weterings et Marcella Koek. (Belga)