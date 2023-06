JO 2024 - Kopecky conserve son rêve olympique: "J'espère que l'affaire Shari sera bientôt éclaircie"

Kopecky a évoqué son programme en cyclisme sur piste lors d'une visioconférence. "Les points que j'ai gagnés au Canada avec Shari Bossuyt vont rester", a-t-elle indiqué. "J'espère vraiment que son cas sera éclairci le plus rapidement possible et que nous pourrons à nouveau travailler ensemble à la réalisation de notre rêve et de notre objectif communs. Les points que nous avons obtenus à Milton seront alors très précieux. Si ces points disparaissent, alors il faudra voir. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant". Participer à la course par équipe avec quelqu'un d'autre aux Championnats du monde de Glasgow en août est également une option. "Nous en avons déjà longuement parlé", ajoute Kopecky. "Mais le fait que nos points sont conservés me permet de dire plus facilement que je laisse de côté la course par équipe (Madison). Je préfère me concentrer sur les épreuves individuelles et j'ai le soutien des coachs. Ma préférence va à la course par élimination, à la course aux points et à l'omnium. Mais nous verrons bien. Beaucoup de choses dépendront également de la manière dont je sortirai du Tour de France Femmes. En outre, le championnat du monde sur route suit de peu les épreuves sur piste. Je ne veux pas me présenter au départ de la course sur route le 13 août avec des "jambes vides". Je ne pense pas encore aux Championnats d'Europe aux Pays-Bas. Mon programme ne va que jusqu'à Glasgow. Après l'Écosse, nous verrons le programme". (Belga)