Jupiler Pro League - Hoefkens sur Yaya Touré: "Nous cherchions un profil qui pouvait apporter une plus-value"

Durant sa carrière, Touré, 40 ans, a remporté de nombreux trophées majeurs comme la Ligue des Champions, la Liga, la Premier League et la Coupe du monde des clubs. "Nous cherchions un profil qui pouvait apporter une plus-value. Avec sa carrière au plus haut niveau, il peut accélérer le développement des joueurs. C'est une bonne chose d'avoir dans un club beaucoup de personnes qui veulent devenir meilleures chaque jour", a expliqué Hoefkens. Après un passage par le centre de formation de Tottenham, l'ancien international ivoirien, qui a aussi porté le maillot de Beveren, veut poursuivre sa progression comme entraîneur, aux côtés d'Hoefkens. "Il est content de passer à la prochaine étape. Être joueur et être entraîneur, c'est très différent mais nous sommes convaincus d'avoir fait le bon choix avec Yaya." (Belga)