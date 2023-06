Jupiler Pro League - Karel Geraerts quitte l'Union Saint-Gilloise

Les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un accord pour un nouveau contrat. "Une analyse de la saison a ensuite été réalisée entre la direction et Karel. L'Union a proposé un nouveau contrat à Karel mais aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties. Malgré le contrat en cours, l'Union n'a pas jugé cet engagement suffisant pour poursuivre la coopération", indique la RUSG sur son site internet. Arrivé à l'Union en 2019 comme adjoint, Karel Geraerts, 41 ans, avait été nommé T1 au début de cette saison à la suite du départ de Felice Mazzu pour Anderlecht. Sous les ordres de l'ancien Diable Rouge, les Bruxellois ont atteint les quarts de finale de l'Europa League, les demi-finales de la Coupe de Belgique et ont lutté jusqu'à la fin pour le titre de champion. Un temps virtuellement championne lors de la dernière journée des playoffs, l'Union a finalement fini 3e, l'Antwerp étant sacré champion et Genk finissant 2e. "Il est regrettable qu'une bonne collaboration de quatre ans prenne fin. Je suis fier des résultats que nous avons obtenus en Belgique et en Europe. Je tiens à remercier le club pour toutes les opportunités qu'il m'a offertes et je lui souhaite beaucoup de succès pour l'avenir", déclare Karel Geraerts, cité dans un communiqué de l'Union. L'Union va désormais se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur principal, qu'elle souhaite nommer avant le début de la reprise des entraînements à la fin du mois. (Belga)