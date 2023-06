Jupiler Pro League - L'Union belge renouvelle une partie de son CA avec les arrivées de Vandenhaute et Lagast

La nouvelle composition ne sera officielle qu'après avoir été approuvée lors de l'assemblée générale. La raison de ce changement de couleur est une règle de la Pro League qui stipule que les membres du CA doivent être CEO ou président d'un club, ce qui n'est pas le cas de Verschueren. D'après Oud-Heverlee, le départ de Willems lui permettra de se concentrer davantage sur son club. Le Conseil d'administration sera radicalement différent la saison prochaine, puisque les représentants de Voetbal Vlaanderen (le football amateur flamand), Marc Van Craen et Robert Huygens, quittent également leur siège. Van Craen, président du VV, quittera son poste à la fin du mois de juin et assumera la direction opérationnelle du département d'arbitrage au sein de l'aile flamande. L'ancien président de la fédération, Robert Huyghens, a lui atteint la limite d'âge maximum pour siéger au CA de Voetbal Vlaanderen et perd donc également son poste. Leurs successeurs seront élus jeudi matin. À l'ACFF wallonne, Philippe Godin et Benjamin Vasseur restent en place. Pierre Locht (Standard) et Sven Jaecques (Anvers) conservent également leur siège comme représentant de la Pro League. Un successeur est également recherché pour Pascale Van Damme, qui siégeait à titre d'indépendante avant de devenir présidente de l'URBSFA. Cela ne se fera pas dans l'immédiat. La procédure et la recherche d'une personne extérieure au football prendront plus de temps. Normalement, son successeur sera désigné par l'Assemblée générale à la fin de l'année 2023. (Belga)