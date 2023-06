La CGSP/ACOD dénonce les conditions de travail à la police locale de Bruxelles

Concrètement, le syndicat socialiste dénonce les conditions de travail dans le bâtiment Portalis, et plus précisément dans le complexe de cellules au -2 de ce bâtiment. L'éclairage, la ventilation, la température et l'hygiène laisseraient à désirer, en partie parce que les cellules ne seraient pas nettoyées pendant le week-end. Aucun exercice incendie n'a été effectué ces dernières années et une évacuation rapide serait pratiquement impossible. Le syndicat pointe par ailleurs du doigt des problèmes au service logistique, où plusieurs accidents et incidents se seraient produits ces derniers mois. Le malaise serait "général" et un salarié se serait suicidé "après avoir subi des pressions d'un supérieur hiérarchique". Enfin, la CGSP/ACOD juge inacceptable que la demande d'installation d'une climatisation dans le commissariat Bockstael soit restée lettre morte pour la troisième année consécutive de sorte que les conditions de travail seraient insupportables en raison de la chaleur et que les températures atteindraient des sommets dans les locaux et les salles d'interrogatoires du commissariat. "Les conditions de travail et le bien-être de nos employés sont une priorité pour notre zone", a précisé la direction de la police bruxelloise. "Nous sommes en concertation permanente avec les syndicats et apportons des réponses aux questions soulevées lors de ces discussions." (Belga)