L'Archevêché Malines-Bruxelles renonce à la reconstruction de l'église Sainte-Gertrude

L'archevêché estime notamment que plusieurs lieux de culte, de diverses ampleurs et situés à courte distance, peuvent répondre aux besoins pastoraux sur place "sans grande difficulté". En outre, bien que le budget du financement de la construction était presque assuré en 2019, l'augmentation des coûts de construction ont notamment poussé le financement de la construction à être revu fortement à la hausse, "on parle de près d'un million d'euros" supplémentaire par rapport à l'estimation de base, précise le communiqué. "Le cardinal De Kesel et son évêque auxiliaire, Mgr Kockerols, tiennent à remercier tous ceux qui, au fil de ces 30 années, se sont engagés pour la reconstruction de l'église. Malgré la peine et la tristesse que sa décision peut engendrer, ils espèrent que chacun continuera à se mettre au service des communautés locales", lit-on dans le communiqué. En mai 1993, le curé de l'église avait entendu des craquements à la suite d'un office et découvert de grandes fissures dans le bâtiment, datant déjà de 1887. Les dégâts étaient probablement causés par une fuite d'eau souterraine. Les autorités avaient alors pris la décision de démolir le lieu saint par précaution. Des discussions autour d'une reconstruction avaient ensuite été entamées à la fin des années 90 et en 2004 au conseil communal d'Etterbeek pour que finalement l'annonce officielle soit faite en 2014. Un permis d'urbanisme avait été délivré par la région de Bruxelles-Capitale en 2020. (Belga)