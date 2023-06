L'Autorité de la Concurrence approuve l'acquisition d'Easypay par Partena

"Les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et la concentration notifiée ne fait pas obstacle au maintien d'une concurrence effective sur les marchés en cause et ne soulève donc pas d'opposition", constate l'ABC. Fondé dans les années 1980 par la famille Pareit en tant que fournisseur de logiciels de paie, Easypay Group emploie aujourd'hui quelque 400 collaborateurs et entend fournir à Partena Professional des services "complémentaires" à sa gamme. En incorporant les activités d'Easypay Group, Partena Professional estime que quelque 700.000 calculs de paie seront directement effectués par mois. Elle deviendra également l'un des principaux acteurs des systèmes de paie et de gestion du personnel autonomes. (Belga)