L'été s'éveille au rythme de la Fête de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles

Avec une vingtaine de nouvelles communes participantes pour un total de 51 villes et communes associées, la Fête de la Musique s'étoffe chaque année un peu plus. Elle se dote pour cette 39e édition de nouvelles scènes, de nouvelles sonorités, et fait la part belle aux artistes wallons et bruxellois, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Après deux éditions à la Cité administrative, la grande fiesta, point d'orgue de l'événement, reprendra ses quartiers les 23 et 24 juin au parc du Cinquantenaire, à Bruxelles. La programmation y sera éclectique, entre hip-hop (Soso Maness, Isha x Limsa D'Aulnay, Primero...), rock (Endless Dive, Ada Oda), psyché (Lalalar, Al-Qasar), reggae (Dub Inc) et pop/rock (Rori, Safia Nolin, Charles). Les concerts se succèderont également sur d'autres scènes de la région ainsi que sur le réseau de la Stib. Les cinq provinces wallonnes ne seront pas en reste. Des joyeux trublions des Gauff' à Binche aux vétérans Machiavel à Chimay, en passant par les rockers de Gros Cœur et les punks de Black Sheep, il y aura l'embarras du choix dans le Hainaut. À Liège, le jazz résonnera au centre culturel Les Chiroux, le metal grondera dans le parc des Oblats et l'auberge Simenon, le post-punk et le stoner hypnotiseront au KulturA. À Namur, une vingtaine de concerts seront disséminés dans le centre-ville avec un crochet par Jambes et par la citadelle. La Grand-Place d'Arlon accueillera Lou K et Bandit Bandit. Dans le Brabant wallon, ce sont notamment BJ Scott ou Marie Warnant qui enchanteront le public à Villers-la-Ville. La programmation complète est à découvrir sur le site internet de l'événement : fetedelamusique.be. (Belga)