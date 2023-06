Lidl ne permettra plus de recharger son véhicule gratuitement

La chaîne de supermarchés Lidl dispose de 300 points de rechargement, disséminés sur les parkings du groupe. Jusqu'à présent ces bornes étaient accessibles gratuitement. Dès le 27 juin prochain, les bornes deviendront payantes. Les clients de Lidl pourront toutefois recharger leur véhicule à un tarif avantageux, via l'App Lidl Plus. La capacité de rechargement des chargeurs rapides - qui avait été précédemment revue à la baisse - sera à nouveau portée à 50 kWh. Permettre le rechargement gratuit n'est plus financièrement tenable en raison de la crise énergétique, commente Lidl. De plus, de nombreuses personnes qui n'étaient pas clientes de Lidl utilisaient aussi le service. Le groupe de distribution continuera d'augmenter le nombre de points de rechargement, qui passera de 300 actuellement à 500 d'ici 2025. Le rechargement de vélos électriques restera, quant à lui, gratuit. (Belga)