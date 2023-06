MotoGP - Marc Marquez, remis de ses chutes, roulera au TT Assen

Dimanche, Marquez, 30 ans, a décidé de ne pas prendre le départ de la course en Allemagne après avoir déjà subi cinq chutes au cours du week-end. Lors de la dernière chute survenue lors du warm-up, au cours de laquelle il a été éjecté de sa moto à 160 kilomètres à l'heure, il s'est cassé un doigt. Après examen, les médecins du circuit l'ont déclaré apte à participer à la course au Sachsenring, mais à la surprise générale, le pilote a décidé une demi-heure avant le départ qu'il ne monterait pas sur sa Honda pour le septième Grand Prix de la saison. Son équipier sera Iker Lecuona qui remplace Joan Mir blessé. Depuis son dernier titre en 2019, Marquez a multiplié les absences en raison des conséquences de ses chutes. Cette année, il s'est cassé le pouce droit à la suite d'une chute lors de la course d'ouverture au Portugal et a été absent plusieurs courses. Il n'occupe que la 19e place au championnat avec 15 points. Sa dernière victoire en Grand Prix remonte au 24 octobre 2021 à Misano à l'occasion du GP d'Emilie-Romagne. Au cours de sa carrière, l'Espagnol est monté dix fois sur le podium aux Pays-Bas. Il a enregistré un total de cinq victoires, dont une en 125cc (aujourd'hui Moto3), deux en Moto2 et deux en MotoGP, la dernière en 2018. (Belga)