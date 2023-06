Plus de la moitié des journalistes sont confrontés à des violences

C'est la première fois que les chercheurs se penchent dans leur étude - parue tous les cinq ans - sur la question des violences publiques et organisationnelles rencontrées par les membres de la profession. Si les violences verbales (41,3% des répondants y ont été confrontés dans le cadre de leur travail) et l'intimidation (29,2%) sont les deux formes de violences les plus courantes et sont rencontrées de façon à peu près égale par les femmes et les hommes, les premières sont particulièrement concernées par les problèmes de discrimination (14,8% contre 4,4% des hommes) et les comportements sexuellement transgressifs (18,6% contre 1,2%). Pour ces derniers, ils ont lieu dans une grande majorité des cas au sein même de la rédaction (dans 68,1%), souvent sur le terrain, mais également en ligne (20,7%). "Les conséquences psychologiques de ces violences sont importantes", souligne Manon Libert (UMons), et concernent près de la moitié des personnes victimes. "Un répondant sur cinq estime également que ça a porté atteinte à sa réputation ou son image", et une même proportion "dit avoir eu peur pour sa sécurité personnelle", poursuit-elle. Les faits, qu'ils soient vécus dans la sphère publique ou au sein de l'organisation, restent par contre encore bien souvent sous silence. Seules 25,3% des personnes en ayant fait les frais ont prévenu leur employeur, ou confronté le responsable. Elles étaient encore moins nombreuses à contacter la police (2,6%) ou l'association des journalistes professionnels (2,1%). (Belga)