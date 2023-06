Reprise de Mestdagh par Intermarché - La Cour des marchés confirme le rachat des magasins Mestdagh par Intermarché

Carrefour, qui était lié jusqu'à fin 2022 par un contrat de franchise avec Mestdagh, n'avait en effet pas apprécié qu'Intermarché ait pu mettre la main sur l'ensemble des supermarchés de son ancien partenaire. La filiale belge du groupe de grande distribution français estimait qu'Intermarché risquait de développer une position trop dominante dans certaines régions. Elle avait dès lors demandé à ce que 18 magasins sur les 87 concernés passent à un autre concurrent et, dans ce cadre, intenté une procédure devant la cour des marchés en décembre dernier. Avant la reprise, Intermarché comptait 77 points de vente en Belgique. Mestdagh, de son côté, exploitait 89 points de vente sous les enseignes "Market" et "Express" de Carrefour en vertu du contrat de franchise conclu entre Mestdagh et Carrefour Belgium. Ce contrat a été résilié par Mestdagh en décembre 2021. L'acquisition des magasins du groupe Mestdagh par Intermarché avait été annoncée le 1er mars 2022. Dans son arrêt du 14 juin dernier, la Cour des marchés a cependant confirmé la décision de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) d'approuver l'acquisition par Intermarché. (Belga)