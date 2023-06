TC Liège - Quatre ans avec sursis partiel pour atteinte à l'intégrité sexuelle de sa fille

Entre 2014 et 2022, le prévenu avait collectionné 76.000 fichiers d'images à caractère pédopornographique. Il avait été dénoncé en 2022 par un internaute à qui il s'était adressé. Le prévenu avait réalisé des photos de sa fille nue dans des positions équivoques et les avait diffusées sur Internet. Mais il avait surtout été repéré parce que, dans des scénarios à caractère sexuel qu'il échafaudait à destination d'inconnus, il proposait d'inclure sa fille âgée de quatre ans. Le prévenu avait aussi diffusé des photos de sa compagne nue. Le tribunal l'a condamné à une peine de quatre ans de prison avec sursis probatoire pour un quart et a prononcé contre lui une mise à disposition du tribunal de l'application des peines pour une durée de cinq ans. (Belga)