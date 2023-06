TC Mons - Six ans de prison ferme pour trafic de stupéfiants et de faux billets

(Belga) Une peine de six ans de prison ferme et une amende de 32.000 euros ont été prononcées, mercredi, par la sixième chambre correctionnelle du tribunal du Hainaut, division de Mons, contre un homme coupable d'être le dirigeant d'une association active dans les stupéfiants et dans un trafic de faux billets de 50 euros.