Tour de France - Kobe Goossens et Rune Herregodts n'iront pas au Tour

Kobe Goossens, qui avait quitté, malade, le Tour de Romandie il y a deux semaines, se remet toujours d'une infection et doit reporter son retour à la compétition. "J'ai observé deux semaines de repos, je n'ai donc pas pu rejoindre le stage en altitude avec l'équipe. J'ai ensuite entamé ma préparation pour le Tour de France, mais malheureusement on s'est vite rendu compte que ma récupération ne se déroulait pas comme prévu et je n'ai pas été en mesure de produire des séances d'entraînement de qualité. Avec cette préparation perturbée, mes objectifs de gagner une étape et d'assister au mieux Louis Meintjes sont devenus des scénarios irréalistes", déclare le coureur belge de 27 ans dans un communiqué de son équipe. Rune Herregodts prend quant à lui part aux championnats de Belgique cette semaine, mais il ne s'estime pas assez en forme pour le Tour. "Pour moi, participer au Tour était un scénario envisageable si je parvenais à faire mes preuves. Ma condition s'est améliorée continuellement, jusqu'à ce que l'abandon sur l'avant-dernière étape du Critérium du Dauphiné fasse planer le doute. Depuis, je n'ai pas été en mesure de produire les séances d'entraînement nécessaires pour acquérir une capacité de récupération qui me permette de participer à mon premier Grand Tour", avance Rune Herregodts. (Belga)