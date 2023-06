Troisième défaite en quatre matchs pour le Brésil

Lucas Paqueta a ouvert le score pour les Brésiliens à la 11e minute sur un centre millimétré de Vinícius Júnior. Habib Diallo a permis au Sénégal d'égaliser à la 22e (1-1). Après la mi-temps, les Africains ont inscrit deux buts en trois minutes. D'abord à la suite d'un but contre son camp du défenseur Marquinhos (52e) et ensuite à une première réalisation de Mané, sur un assist de Diallo. Marquinhos a réparé son erreur en inscrivant lui-même le 3-2 à la 58e. Les Brésiliens ont tenté d'égaliser ensuite mais c'est Mané dans les dernières secondes du temps additionnel qui a fixé le score définitif en transformant un penalty (4-2, 90e+7). Le Brésil n'a toujours pas de sélectionneur national. Le poste est vacant depuis le départ de Tite à la fin de la Coupe du monde l'année dernière. Contre le Sénégal, Ramon Menezes, habituellement entraîneur des U20 brésiliens, a assuré l'intérim. Après son élimination par la Croatie (4-2 aux tirs au but) en quarts de finale du Mondial au Qatar le 9 décembre 2022, le Brésil s'est incliné 2-1 face au Maroc à Tanger le 25 mars avant de remporter son seul succès de l'année 4-1 aux dépens de la Guinée samedi à Barcelone. (Belga)