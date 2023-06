Un abonnement Stib gratuit au cœur d'un désaccord dans les maisons de repos bruxelloises

Selon les syndicats, l'accord social non-marchand bruxellois prévoit notamment de garantir une harmonisation salariale et les mêmes droits pour tous les travailleurs du secteur, qu'ils soient dans des ASBL ou des entreprises privées. Dans ce cadre, la CNE et le Setca ont déposé un projet de convention collective pour permettre le remboursement intégral de l'abonnement Stib (au lieu de 75% actuellement) dans le privé, ce que Femarbel a refusé. La CNE et la Setca s'en offusquent, estimant qu'un tel changement coûterait 125 euros par an et par travailleur à ces homes, à comparer avec les subsides reçus des pouvoirs publics dans le cadre de l'accord social, soit 12 millions d'euros en 2023. Femarbel, pour sa part, répond qu'elle ne changera pas d'avis: "L'accord non-marchand bruxellois a été signé il y a un an par les syndicats et organisations patronales et prévoyait ce remboursement intégral uniquement pour les travailleurs en ASBL", estime Vincent Fredericq, secrétaire général de la fédération. "Nous ne bougerons pas sur le point de l'abonnement, c'est une affaire de principe." Le secrétaire général affirme en outre avoir reçu "des pressions du gouvernement bruxellois" lors des actuelles négociations sociales et financières autour des maisons de repos privées à Bruxelles. Face à ce désaccord, la CNE et le Setca ont annoncé le dépôt d'un préavis de grève et une action devant les bureaux de Femarbel, le 29 juin à 13h00. (Belga)