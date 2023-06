Une entreprise belge récompensée lors d'un concours organisé par l'armée américaine

Porté par l'armée américaine, le programme xTech décerne chaque année des prix à des entreprises non américaines pour leurs innovations militaires. "xTech est l'une des compétitions technologiques les plus importantes au monde", a déclaré Frederik Luppens, CEO et fondateur de CERcuits. Son entreprise est spécialisée dans les circuits imprimés en céramique. Concrètement, CERcuits fabrique des circuits imprimés en céramique en 3D ainsi que des cartes de circuits imprimés (PCB). Elle produit également des boîtiers de semi-conducteurs. (Belga)